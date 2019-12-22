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Meteoroloji'den 23 Aralık'ta çok sayıda il için Facia Uyarısı!

Meteoroloji'den 23 Aralık'ta çok sayıda il için Facia Uyarısı! İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın (23 Aralık Pazartesi) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 23 Aralık'ta çok sayıda il için Facia Uyarısı!
22 Aralık 2019 Pazar 23:26

Meteoroloji'den 23 Aralık'ta çok sayıda il için  Facia Uyarısı!

Meteoroloji'den 23 Aralık'ta çok sayıda il için  Facia Uyarısı! İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın (23 Aralık Pazartesi) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve Aydın’da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Antalya’da yarın (23 Aralık Pazartesi) sabah saatlerinden, Mersin’de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar  etkisikatlanarak artacak Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

''Dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor''

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisinin devam edeceği biliniyor

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli  olması isteniyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri olabilir, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve gözü açıkolunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Meteoroloji
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