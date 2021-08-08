"Messi'yi Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Messi yi Tranfer Etti mi?

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı sonrası bir paylaşım yaptı.

Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı sonrası dünyanın birçok yerinden Arjantinli yıldız için ilginç mesajlar geldi.

Ryan Babel ise Twitter hesabından Messi'nin Galatasaray formalı pozunu paylaşarak, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim." dedi.

Yapılan açıkalamadan sonra Lionel Messi'nin nereye gideceği merak edilmeye başlandı. Arjantinli yıldız için ilk girişimleri PSG'nin ve Galatasaray'ın yaptığı iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldızı Messi, geçtiğimiz yıllarda Özbekistan'da yaptığı açıklamada, "Aragones ve Güiza'nın zamana ihtiyacı var. Türkiye denince aklıma gelen tek şey Galatasaray" demişti.



Özbekistan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Taşkent'e giden Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Türk futbolu hakkında ilginç açıklamalarda bulunarak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones'in ve sarı-lacivertli takımın golcüsü Daniel Güiza'nın zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen ünlü futbolcu, "Türkiye denince aklıma sadece Galatasaray geliyor" dedi.



Messi, Türkiye'ye transferi söz konusu olursa hangi kulübü tercih edeceği yolundaki soruya, "Barcelona'da çok mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye denildiğinde aklıma gelen tek şey ise Galatasaray" şeklinde konuştu. Aragones'in ve Güiza'nın çok önemli isimler olduğuna da deginen Arjantinli futbolcu, "İkisi de kendilerini tam gösteremediler çünkü zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullanmıştı. Messi'nin bir çılgınlık yaparak Galatasaray'ı Tercih Edeceği ve Türkiye'ye geleceği Kulislerde İyice dillenmeye başladı .