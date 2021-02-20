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Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor

Mesleki ve teknik anadolu liseleri açılıyor mu? MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
20 Şubat 2021 Cumartesi 01:13

Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüz yüze eğitime geçiş için önemli bir karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.

Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak.

Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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