Mesai saatinde 'alışveriş ve oyun sitelerine' girenler dikkat! İşten atıldı...

Mesai saatinde alışveriş ve oyun sitelerine giren çalışanlara kötü haber!

Yargıtay'dan mesai saatinde 'alışveriş, oyun' sitelerine girenlere kötü haber.

Banka çalışanı, mesai saatinde alışveriş siteleri ve oyun sitelerinde vakit geçirince tazminatsız işten çıkarıldı.

Planlama ve Bütçe Kontrol Birim Yöneticisi olarak çalışan Banka memuru, işini savsaklamadan ötürü iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. İş yerinden kovulmanın şokunu yaşayan banka memuru, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı işveren, çalışanın, mesai saatleri içerisinde internette oyun oynayarak ve çeşitli alış-veriş sitelerinde gezerek işverenin güvenini kötüye kullandığını, doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışları nedeni ile iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/11 maddesi uyarınca feshedildiğini iddia etti.

Banka memurunun bilgisayar incelemesinde ise, Çalışanın her gün kısa süreli olarak, iş amaçlı bilgisayarında internet alış veriş ve oyun sitelerine girdiği, bir yıl içerisinde 6 kez yarım saat, 6 kez de bir saatin üzerinde internette zaman geçirdiği tespit edildi.

YEREL MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Davacının iş yeri kurallarına aykırı davranışından bahsedilemeyeceğine hükmeden mahkeme, Davacının işyerinde yasaklanmış veya yasa dışı internet sitelerine girdiğine dair yeterli belge ve kanıt sunulmadığı gerekçesiyle işe iade kararı verdi. Kararı işveren temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

YARGITAY: MESAİ SAATİNİ İŞİNE HARCAMAMIŞ

Banka memurunun işyeri bilgisayarını, mesai saatinde, internet alışveriş ve oyun sitelerine girmek suretiyle -her ne kadar kısa süreli olsa dahi-, iş amacı dışında kullandığını ifade eden Yargıtay, Mesai saatini işine harcamamış dedi. Ve işe iade kararını bozdu.

'……Çalışanların uymakla yükümlü banka etik kurallarının 20. maddesinde, çalışanların "Adalet, doğruluk, dürüstlük… güvenirlilik ve soysa sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayacağı ve "Bankaya ait varlıkları ve kaynaklan verimsiz ve amaç dışı kullanmayacağı" kurallarına yer verilmiştir. Bu etik kurallar iş sözleşmesinin eki niteliğindedir. Davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde internet alış veriş ve oyun sitelerine birden fazla girmek sureti ile amacı dışında kullandığı ve bu süre zarfında zamanını iş görme edimine harcamadığı anlaşılmaktadır. Üstlenilen işi yetiştirilmesi veya işverenin zararının oluşmaması, bu olumsuz davranışı ortadan kaldırmaz. Davacı yan yükümlülüğünü ihlal etmiştir.



Bu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısından devam ettirilmesinin beklenmez bir hal aldığı anlaşılmaktadır, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi, davacının davranışlarından kaynaklanan nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekir dedi.