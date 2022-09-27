Mersin'de polisevine silahlı saldırı

Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, yaralanan polislerden biri şehit oldu.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi'ne saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 polis yaralandı

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

Bomba düzeneği kontrollü patlatıldı

Ayrıca, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

3 sivil yaralı

Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı: 1 şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Bekir Bozdağ: Adli soruşturma başlatılmıştır

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamasında "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu bölgeye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e gitti.

Bakan Soylu: "Polislerimizden biri şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

"Yaralanan kadın teröristler kendini patlattı"

Saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belirledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sıkışan terör örgütü, yeni süreç peşinde"

Olayın ardından yaşanan bilgi kirliliğine de dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Maalesef meseleleri bilenler, bilmeyenler, kendi karmaşıklığını ortaya koymak isteyen herkes bir şey söylüyor. Arkadaşlarla yapılan ilk tespiti ifade edeceğim. Bir teröristin kimliğini belirli ölçüde belirledik. Çünkü patlamayla kopan bir kafa var. Dört de bacak var. Bir tespit belli. İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi terör örgütü olduğu da belli. Şunu söylemek istiyorum; Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olan, onları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Bu konuda Türkiye'yi sınamaya çalışanların elbette ki ortaya koymuş oldukları kötülükleri kendilerine ters döndürebilecek gücü var. Dağda neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü, Kuzey Irak'ta, Suriye'de sıkışan bir terör örgütü, elbette sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz, milletimiz buna emin olsun. Türk Polis Teşkilatına baş sağlığı diliyorum."

"Saldırgan terörist, Mersin'i biliyordu"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, konuyla ilgili ilk başta elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındığını ancak, konuyla ilgili bir yakınlığının olup olmadığı konusunda şüphelinin sorgusunun sürdüğünü anlattı.

Bunun dışında teröristlere yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Soylu, saldırı için Mersin'in seçilme sebebinin ise kimliği kısmen tespit edilen teröristin Mersin'i iyi bilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

"Olayla ilgili kimin bağı varsa bulacağız"

Soylu, "Şunu milletimiz de bilsin, herkes bilsin; bu olayla ilgili kimin bağı varsa, kim bu teröristlerin gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur, gereğini yaparız" dedi.