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Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremde 6 yakınını kaybeden kadını işten attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakını vefat eden Hatice Kömürcü, iş yerinde gelen taziye telefonuna cevap verdiği için belediyedeki işinden kovuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremde 6 yakınını kaybeden kadını işten attı
Kamusaati
Kamusaati
12 Mart 2023 Pazar 11:59

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakını vefat eden Hatice Kömürcü, iş yerinde gelen taziye telefonuna cevap verdiği için belediyedeki işinden kovuldu.

"Kalem müdürü azarladı"

Yaşadıklarını anlatan Kömürcü, şunları söyledi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yakınlarımızın göçük altında kaldığını öğrendik. Amirlerimin bilgisi dahilinde aynı gün 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Enkaz altında kalan akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersin’e, işimin başına döndüm. Olay günü taziye telefonu görüşmesi esnasında belediyemiz yöneticilerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Özel Kalem Müdürü D.U. yanımdan geçerek ilerlemekteyken ben de saygı gereği telefon görüşmeme ara verip, baş selamı ile selamladım. Dışarıda bekleyen güvenlik arkadaşıma el işareti ile çıkış olduğunu belirttim. D.U. dışarı çıkmışken tekrar dönüp içeri geldi ve bana bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadım, bağırmaya başladı. Hala telefonla konuştuğumu söyledi. Ben de telefonla konuşmadığımı, durumumu, yaşadıklarımı anlatmaya çalıştığım esnada anlamsız bir şekilde tepki vererek tekrar dışarı çıktı. Sonrasında sekreteri ile eski şoförü yanıma gelerek azarlamaya başladı. Yaşadıklarımın etkisi ile aramızda tartışma yaşandı ve gittiler.

"Yapmadığım bir şey yüzünden işime son verildi"

Olayın ardından hakkında tutanak tutulan Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

Yakınlarımın acısını yaşarken bir de böyle bir şey yaşamak beni psikolojik olarak çok fazla yıprattı. Yapmadığım bir şey yüzünden işime son verildi. Bugüne kadar hakkımda herhangi olumsuz bir şey yaşanmadı. Kimseye saygısızlık yapmadım. Bir mesajla işten çıkartıldım. Konunun gündeme geldiği belediye meclisinde Vahap Seçer başkanın, "Olayı dramatize etmeyin’ demesi, bir idari işleyişi, deprem dolayısıyla istismar edilmesini üzüntüyle dinledim.

"Gidecek hakkını arayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, konunun gündeme geldiği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şunları söyledi:

Bu kurumda 11 bin insan çalışıyor. Burası hukuk devleti. Yargı orada, belediye burada. 11 bin çalışan haksızlığa uğradığında yargı orada. Gidecek, hakkını arayacak. Bana gelen ilk bilgiler sahte rapordan bahsediliyor. Haksızlığa uğradıysa uğratanı cezalandırırız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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