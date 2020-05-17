Mersin Belediyesinin önüne erzak kolisi atan işçi: HDP'lileri işe almak için ekmeğimizle oynadılar!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde bünyesinde yer alan MESKİ'de 14 yıl çalışan ve performans yetersizliği gerekçe gösterilerek işten

çıkarılan Ufuk Eser, 2 engelli çocuğu ile birlikte, kendisine verilen erzak kolisini belediyenin kapısına attı.

Yaşadığı zorlu günler ve haksızlığı dile getirdiğini belirten Eser, şunları dedi:

"2019 Aralık ayında performans yetersizliğim gerekçe göstererek işten çıkarıldım. 6 aydır da işsizim. Evimde 2 çocuğum görme engelli. Bir epilepsi diğer de otizm hastası. 14 yıldır kurumun her kademesinde çalışmama rağmen bana zorla bir belge imzalattılar ve işten çıkardılar. Bunu asla kabul etmiyorum."

PSİKOLOJİM BOZULMUŞ DURUMDA

Yapılan haksızlık karşısında Vahap Seçer'le de görüştüğünü belirten Eser, şu ifadeleri kullandı:

"2 engelli çocuğumla birlikte Vahap başkan le görüştüm durumumu anlattım. Kendisi de durumu araştıracağını belirterek ben gönderdi ancak o günden bu yana dönüş olmadı. Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarına da durumumu iletmeme rağmen maalesef bir gelişme yaşanmadı. İnsanların ekmeğiyle emeğiyle bu şekilde oynanmamalı. Psikolojim bozulmuş durumda. Uyku düzenim alt üst oldu. Bunun üzerine bana erzak kolisi göndermişler. Ben de tepkimi gösterdim ve erzak kolisini Belediyenin önüne giderek kapının önüne attım."

HDP’LİLERİ İŞE ALMAK İÇİN BİZLERİ İŞTEN ÇIKARDILAR

İşsiz kaldığım süreçte CHP Akdeniz İlçe Başkanı Ünal Uyar’a da gittiğini ifade eden Eser, şu şekilde konuştu:

"Sayın Ünal bana ilk olarak CHP üyesi olup olmadığımı sordu. Benim hiçbir parti ile bir bağım yok. Kendisine üye olmadığımı söylediğimde bana verdiği cevap çok manidardı. Bana HDP’llere söz verdiklerini, HDP’lileri işe almak için daha çok kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ekmeğin, emeğin partisi olmaz. CHP üyesi olmadığım için de işten atılmam Allah katında günahtır. Vicdanlara sığmaz."

VEBAL ALDILAR

Saydam Haber'e konuşan Eser mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Eser, şunları dedi:

"Mayıs ayında yapılması gereken mahkeme Kovid-19 gerekçesi ile 11 Haziran’a ertelendi. Hak ve hukuk arayışım devam edecek. Benim gibi yüzlerce arkadaşım performan yetersizliği gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Tazminatlarını bile alamadılar. Bizler asgari ücretle çalışıp evlerini geçindiren insanlarız. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün. Bu kadar insanın günahığını vebalini aldılar. Hakkımı helal etmiyorum."

İFTİRA ATIYORLAR

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada kendisi ile alakalı iftiraya varacak iddialarda bulunulduğunu da ifade eden Eser, şu şekilde konuştu:

"Belediyenin önüne erzak kolisini atmamın ardından sosyal medyada bir takım yandaş kişiler tarafından çirkin iddialar paylaşıldı. Yok içki kullanıyormuşum, yok tacizde bulunmuşum. Bunların tamamı iftiradır. Elimde performans yetersizliği nedeniyle işten çıkarıldığım ile ilgili belge var. İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay olmamalı."

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