Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı aylık bütçe gerçekleşme raporunu açıkladı. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesi aralıkta 145,7 milyar lira açık verirken, 2021 yılındaki açık 192,2 milyar lira oldu.

2021 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri 135,1 milyar TL ve bütçe açığı 145,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar TL oldu.

bazı sosyal medya yorumları

bütçe neden mi açık verdi Belediyelerdeki ve iştirak şirketlerindeki her müdürün her amirin her şefin altında birertane araba ve özel şöför bunlar hergün evlerinden alınıp evlerine bırakılıyor peki giderleri kime sana bana devlete yazık günah değilmi? Acilen her kurumun altındaki özel şahsi arabalar alınmalıdır. Devlet tasarruf tedbirleri acılen hayata geçirilmelidir. elektrik su doğal gaz vs vs herşeye verg yükü bindirmekle açık kapatılmaz önce kendin az harcayacaksın ondan sonra halka yansıtacaksın.