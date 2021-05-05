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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:32

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,71 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,81 oldu. Ankette yıl sonu dolar ve enflasyon tahminindeki artış dikkat çekti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar tahmini 8,57, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,12 seviyesindeydi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken bu anket döneminde yüzde 13,81'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan yüzde 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,55'ten yüzde 9,99'a çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken bu anket döneminde 8,95 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,3'te sabit bırakıldı. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak revize edildi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19'da sabit kaldı.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de yüzde 19'da sabit bırakıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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