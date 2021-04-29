Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 2,8 puan artırdı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılının ikinci enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası, ocak ayındaki yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 9,4 olarak açıkladığı enflasyon tahminini yüzde 12,2 olarak revize etti. Yüzde 7 olan 2022 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,5'e yükseltti.

2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2.8 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'ye yükselttiklerini açıklayan Kavcıoğlu, "Bir önceki rapor dönemine göre TL cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme 1.8 puan, gıdadaki yüksek seyir 0,4 puan yukarı itti. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde haberleşme hizmetleri ÖİV artışı ve tütündeki vergi ayarlaması yansımalarıyla enflasyon tahmini 0,1 puan yukarı çekti. Ayrıca toplam talep koşullarının öngörülenden güçlü seyri çıktı açığında yapılan güncelleme yıl sonu tahminine 0.4 puan artırıcı yönde katkıda bulundu. Enflasyon ana eğliminde gözlenen artış 2021 yıl sonu tahminin 0.1 puan yükseltti" ifadelerini kullandı.