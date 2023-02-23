Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirdi

Bugün yurt içi piyasaların beklediği, Merkez Bankası'nın şubat ayına ait faiz kararı netleşti.

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti. Açıklamada, "Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı.

Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faiz oranını yüzde 9’dan 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5’e çekti.

Deprem, faiz kararını etkiledi

Merkez Bankası’nın 25 Kasım 2022 tarihli toplantısından bugüne politika faizi yüzde 9 olarak uygulanıyordu. Yapılan anketlere katılan ekonomistler, Kahramanmaraş merkezli depremden önce TCMB’nin bir süre daha faizi yüzde 9’da sabit tutmasına odaklanmışken, depremin ekonomiye olası etkisi düşünülerek ekonomiye etkilerini sınırlamak amacıyla düşüş kararı vermesi bekleniyordu.

"Bu ölçülü indirim deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli"

TCMB açıklamasında, kurulun bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu vurguladı.

"Enflasyon üzerindeki etkileri izlenecek"

Enflasyonun seviyesi ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanırken, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izleneceğine vurgu yapıldı.

Uygun finansal koşulların oluşması öncelikli

Ayrıca kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendireceğini de belirtti.