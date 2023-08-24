Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde de üst limitler yükseldi

Son dönemde iyiden iyiye artan kiracı-ev sahibi gerilimine ilişkin haberlere bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ta 6 yıldır aynı dairede kiracı olarak oturan Aktay ailesi ile daireyi boşaltmalarını isteyen ev sahibi arasında kavga çıktı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavga dairedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.