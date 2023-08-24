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Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde de üst limitler yükseldi

Merkez Bankası'nın politika faizini sürpriz bir kararla yüzde 25'e yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı. Buna göre, kredi kartı gecikme faizi aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e, nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta ise yüzde 53,2'ye çıktı. Yeni oranlar 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde de üst limitler yükseldi
Kamusaati
Kamusaati
24 Ağustos 2023 Perşembe 20:44

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Sürpriz bir hamle ile 750 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası kredi kartı faizlerinde üst limitler de arttı.

Buna göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26'ya yükselirken, kredi kartı gecikme faizi aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e çıktı.

Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta yüzde 53,2'ye yükseldi. Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3'e çıktı.

Kredi kartı faizlerinde üst limitlerin artmasıyla yeni oranlar 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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