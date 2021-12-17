AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0

Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha geldi

Dolar 17,14 ile rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi.

Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha geldi
17 Aralık 2021 Cuma 18:32

Türkiye'nin düşük faiz yüksek ihracat temelli ekonomi modelini uygulamaya almasıyla beraber döviz kurlarında artış başladı.

Bu kapsamda özellikle aralık ayı başından itibaren kur hareketleri yukarı yönlü sert bir yükselişe girdi.

Buna karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasalara satış yönünde müdahaleye başladı.

DOLAR 17,14'Ü GÖRDÜ

Bugün dolar kuru 17,14 TL'lik tarihi seviyeyi gördü. Bu yükselişin ardından TCMB, piyasaya beşinci kez müdahale etti.

Müdahalenin ardından dolar kuru 16,50 seviyelerine kadar çekildi.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA YAPILDI

TCMB’nin müdahaleleri 1 Aralık'ta başlamıştı. Dolar kurunun 13,51'i görmesinin ardından müdahale edilmişti.

TCMB'nin ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.