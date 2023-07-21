zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!

Merkez Bankası kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde yüzde 15 yaptı. Öte yandan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları da başladı.

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2023 Cuma 15:58

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde geçerli olmak üzere yüzde 15 yaptı. Öte yandan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), dün tarihli kararında seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları da başladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

Yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

"Seçici ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır"

Dün tarihli PPK karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır." ifadesine yer verilmişti.

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! "Türkiyeli" kelimesi tepki çekti sözlükten kaldırıldı
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! "Türkiyeli" kelimesi tepki çekti sözlükten kaldırıldı
0
Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!
Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!
0
Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.