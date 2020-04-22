Merkez Bankası faiz indirimi 22 nisan çarşamba 2020

merkez bankası faiz indirimi açıklaması 2020

PATRON ÇILDIRDI Diye bir söz vardır ya, merkez bankasına da bu yakışır!Zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu dönemde faizleri yine indirerek Türkiye tarihinde bir rekora imza atılmış oldu.

Merkez Bankası, faizleri 9,75'ten 8,75'e indirdi.

Bundan 6,7 ay önce %22 gibi rakamları görmüş olan faizler,merkez bankasının yaptığı ard arda hamlelerle şok bir karar daha aldı ve faizi 8,75'e indirdi.

Çok kısa bir süre önce örnek 100 bin TL nakit paranız,bankada mevduatta 2 bin lira gibi bir rakam getirisi oluyordu.Ancak merkez bankasının sürekli müdehalesi sayesinde artık 100 bin tl ye 700,800 tl bile veremiyor bankalar.Paralarını nasıl değerlendireceklerini düşünen sermaye sahipleri,doğal olarak yeni yatırımlara yöneliyor.Bu sayede paradan değil,emekten,yatırımdan para kazanılıyor.

MERKEZ BANKASININ RESMİ AÇIKLAMASI 22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte.

İktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladı.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

Küresel gelişmeler paralelinde TL'de gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir.