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Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 8,92'den 9,22'ye, enflasyon tahminini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseltti.

Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
15 Ekim 2021 Cuma 11:44

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.

Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL’ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63’e çıkarıldı.

ENFLASYON

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63’e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94’ten yüzde 13,91’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71’den yüzde 11,27’ye çıktı.

DOLAR

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken bu anket döneminde 10,01 TL'ye çıktı.

BÜYÜME

2021 sonu için GSYH büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,9'a yükselirken; 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 düzeyinde kaldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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