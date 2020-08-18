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Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

Gecelik vadede yapılan işlemlerle ilgili kararın 19 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü
18 Ağustos 2020 Salı 10:48

Merkez Bankası (MB), bankaların borç alabilme limitleriyle ilgili değişikliğe gitti.

Alınan karara göre, söz konusu limitler, gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kararın 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

BORÇ ALABİLME LİMİTİ İÇİN KARAR

Açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."

Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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