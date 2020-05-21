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Merkez Bankası Bir Kez Daha Faiz İndirimi Yaptı! İşte Yeni Faiz Oranı

Merkez Bankası faiz indirdi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirdi.

Merkez Bankası Bir Kez Daha Faiz İndirimi Yaptı! İşte Yeni Faiz Oranı
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarının ardından Merkez Bankası'nın başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine Murat Uysal atandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni dönemde faizler konusunda kararlı bir politika uyguladı ve rakamları günden günde düşürmeye başladı.

Göreve geldiğinde yüzde 24 seviyesinde olan faizler, alınan kararlarla günden güne geriledi.

0,5 PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası'nın aldığı son kararla yüzde 8,75 olan faizler yüzde 8,25 seviyesine geldi.

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir. İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir." açıklaması yapıldı.

Kurul açıklamasında, "Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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