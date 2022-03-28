Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 Türk Lirası banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
Ömer
Ömer
28 Mart 2022 Pazartesi 12:05

Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak
Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak
0
Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı
Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı
0
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.