Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım

Cihan Paçacı'nın istifasını 6'lı masada liderlerle konuşan İyi Parti Lideri Meral Akşener'in "Parti yöneticilerini tartışma yaratacak açıklamalardan kaçınmaları konusunda defalarca uyardım" dediği öğrenildi.

Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2023 Cuma 13:28

Muhalefet kanadında adaylık mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

Paçacı, kendi partisindeki eğilimin Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda diretmesi halinde İyi Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini ifade etmişti..

Bu açıklamaların ardından Paçacı, istifa ettiğini duyurdu..

Üstelik bu istifa, 6'lı masanın İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen 11'inci toplantı sırasında oldu.

Gazeteci Zafer Şahin'in CNN Türk canlı yayınında verdiği kulis bilgisine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticilerini bu konu hakkında defalarca uyardı.

"Defalarca uyardım, istifasını kabul ettim"

Akşener'in, toplantı sırasında masadaki liderlere, Cihan Paçacı'nın istifası hakkında ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Parti yöneticilerinin tartışma yaratacak açıklamalardan kaçınmaları gerekir. Bu uyarıyı defalarca yaptım. Cihan Bey'in açıklamalarını da bu çerçevede değerlendiriyorum, istifasını kabul ettim."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
0
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
0
Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.