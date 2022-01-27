Meral Akşener koronavirüse yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran tarafından doğal gaz akışının kesilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Akışın kesilmesinin nedeninin teknik arızadan kaynaklı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim beyle yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim, onlar bir arızdan ötürü bu işi 10-15 gün erteleme durumları olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.