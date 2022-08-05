Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi

Yalova'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'in, kendisine soru soran genç kıza yönelik öfkeli ifadeleri dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’da esnafları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir genç kız, Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleye yönelik soru yöneltti.

Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in gerginliği dikkat çekti.

Akşener'in sert tavrı genç kızı korkuttu

Akşener'in, sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu.

Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

"Siz dürttüğünüz için cevap vereceğim"

Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu’nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

"Bu cevapları sordunuz diye veriyorum"

Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordunuz.” dedi.