Meral Akşener: Kanal İstanbul için 1 kuruş ödemeyeceğiz

Partisinin grup toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını belirten Meral Akşener, anlaşma yapılan şirketlere 1 kuruş bile ödemeyeceklerini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemde yönelik açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ni ele alan Akşener, projenin durdurulmasına yönelik bir adım izleyeceklerini belirtti.

PROJEYİ DURDURACAKLARINI SÖYLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgide olduklarına dikkat çeken Akşener, projenin yapımında yer alan şirketlere ödeme yapmayacaklarını aktardı.

"1 KURUŞ ÖDEMEYECEĞİZ"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Akşener, "Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Sonra üzülürsünüz.

Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, iktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanırken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor."" ifadelerini kullandı.

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

İktidarı çevreye sahip çıkmamakla itham eden Akşener, "Türkiye’nin her bir noktası iktidar tarafından esir alınmış durumda. Bu çürümenin ortasında milletimiz iş, can derdindeyken iktidar hala satmanın, o beş müteahhitin kasasını doldurmanın hala Kanal İstanbul’un derdinde." dedi.

"O UCUBE KANALA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kanal İstanbul Projesi'ni bir ihanet olarak nitelendiren Akşener, "Bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’un Boğazına o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken o ihale kenelerinizin daha fazlası semirmesine müsaade etmeyeceğiz. O ucube kanala izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"BOŞUNA HEVESLENMEYİN"

Akşener'in Kanal İstanbul'a yönelik açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Buradan o ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor."