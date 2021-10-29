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Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye gözaltı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde, "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye gözaltı
29 Ekim 2021 Cuma 22:13

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

"KÜRDİSTAN İNKAR EDİLİYOR"

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, "Bunu kabul etmem mümkün değil." diye yanıt verdi.

"BULUNDUĞUNUZ YER KÜRDİSTAN'DIR"

Yaşanan bu olayın ardından bugün Akşener'in Siirt'teki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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