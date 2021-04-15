Meral Akşener'in emekli polis tiyatrosunda zor anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu 2021 ramazan ayında Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara`da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı.