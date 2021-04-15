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Meral Akşener'in emekli polis tiyatrosunda zor anları

Meral Akşener, emekli polis diye kürsüye çıkardığı kişinin aynı zamanda İyi Parti İstanbul İl yönetimi üyesi çıkmasıyla zor anlar yaşadı.

Meral Akşener'in emekli polis tiyatrosunda zor anları
15 Nisan 2021 Perşembe 09:35

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Emekli polislerin sorunlarına değinen Akşener, her hafta millet kürsüsü altında konuşmacı çıkardığı kürsüye, bu hafta ise sözde emekli bir polisi çıkardı.

Daha önce millet kürsüsüne çıkardığı kişileri normal vatandaş gibi gösterip algı yaratmaya çalışan Akşener, bu hafta da aynı yola başvurdu ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Emekli polis diye partisinin grup toplantı salonunda kürsüye çıkardığı kadın, canlı yayında İyi Parti İstanbul İl yönetimi üyesi ve milletvekili adayı olduğunu söyleyince Akşener panikledi.

ŞŞŞ TANIDIM TAMAM...

Akşener apar topar "Şşş şimdi tanıdım kızım tamam" deyip maskesini düzeltmesi işareti yaparak kadını susturmaya çalıştı.

Meral Akşener in emekli polis tiyatrosunda zor anları #1

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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