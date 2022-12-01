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Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sığınmacı probleminin taşınamaz bir yük haline geldiğini belirterek, "Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’de görüşme yapmasını planlıyoruz" dedi.

Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacak
Kamusaati
Kamusaati
01 Aralık 2022 Perşembe 22:27

İYİ Parti Sözcüsü Prof.Dr. Kürşad Zorlu resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Ocak 2020 tarihinde Meclis'te yaptığı, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazırım" söylemine atıfta bulunarak açıklamalarda bulundu.

"Suriye meşru yönetimi ile gerçekçi, makul ve dengeli bir ilişki kurulması hayatidir"

Zorlu, "Sığınmacı probleminin taşınamaz bir yük haline gelmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasının ortadan kaldırılması bakımından Suriye meşru yönetimi ile gerçekçi, makul ve dengeli bir ilişki kurulması hayatidir. Genel Başkanımız 5 Ocak 2020’de bu yönde bir çağrı yapmıştı." ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’ye giderek söz konusu görüşmeleri yapmasını planlıyoruz"

Zorlu, Akşener’in Beşar Esad ile görüşme talebiyle Dışişleri Bakanlığı’na yazı vereceğini açıklayarak, "Milletimiz sığınmacı sorununun kesin olarak çözülmesini beklemektedir. Bu çerçevede bu kez Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’ye giderek söz konusu görüşmeleri yapmasını planlıyoruz. Bu plan ve isteğimizi Dışişleri Bakanlığına resmî olarak bildirme kararı aldık." dedi.

"Adımlar şeffaf ve etkili şekilde hayata geçirilme imkanına kavuşacaktır"

Zorlu sözlerini, "Bakanlığın bu yönde süreç ve tedbirleri oluşturması durumunda milletimizin ivedilikle beklediği adımlar şeffaf ve etkili şekilde hayata geçirilme imkanına kavuşacaktır. Her koşulda hazırlıklarımızı yapmakta olduğumuzu ve görüşme kararlılığımızı kamuoyumuza saygıyla sunarız!" ifadeleriyle bitirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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