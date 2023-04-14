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Meral Akşener'e Bolu'da pankartlı protesto: Yazıklar olsun

Meral Akşener’in Bolu'da yapacağı miting için asılan "Meral Hanım Bolu’ya hoş geldiniz" yazılı pankartın üzerine, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" pankartı asıldı.

Meral Akşener'e Bolu'da pankartlı protesto: Yazıklar olsun
Kamusaati
Kamusaati
14 Nisan 2023 Cuma 22:04

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Meral Akşener’in otobüsle geçeceği güzergahta bulunan "Meral Hanım Bolu’ya hoş geldiniz" pankartının üzerine, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" yazılı pankart, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde bulunan üst geçide asıldı.

Akşener'e pankartlı protesto: Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın

İyi Parti Genel Başkanı Akşener seçim otobüsüyle güzergahtan geçtiği anda pankart fark edildi.

Daha sonrasında ise pankart bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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