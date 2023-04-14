Meral Akşener'e Bolu'da pankartlı protesto: Yazıklar olsun

Seçim vaatleri arasında 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satmak da olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel jetle gitmesi tepkilere neden oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte takiye tam olarak budur" eleştirisinde bulundu.