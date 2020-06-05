Meral Akşener'den Erdoğan'a parlamenter sistem göndermeli 'yasak iptali' tepkisi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN dün gece geç saatlerde alınan sokağa çıkma yasağını iptal etmesinden dolayı halk aklımızla alay mı ediyorsunuz dercesine sosyal medya eleştiri yaptı.

Sabah erken saatlerde hasat çeşitli illlere gönderilmek üzere hasat toplaması gereken işçiler tarlalarda çalışmadı. Meyve sebze hallerindeki esnaf haftaonu yasak var diye ellerindeki ürün bozulmasın diye zararına sattılar!

bir çok vatandaş hafta sonu yasak vardiye bağ evlerine köy evlerine gitti. şimdi kalkmış iptal ettik diyorsunuz aldığınız hangi karara saygı duymadık ki bunada duyuyoruruz ama bu milleti bir var bir yok diyerek rezil etmeyin şeklinde bir çok tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP hükümetinin İçişleri Bakanlığı eliyle dün ilan ettiği sokağa çıkma yasağının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesini değerlendirdi.

Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağının iptal edildiği tweetini alıntılayan Meral Akşener, parlamenter sistem göndermeli şu açıklamayı yaptı:

"İşte biz bu komiklikler olmasın diye İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz..."