Meral Akşener'den engelli vatandaşa: 650 lirayla harika hayatına devam et

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 650 lirayla geçinebiliyorum diyen engelli vatandaşa "Harika, sen buna devam et" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"ASKERLERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ"

650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"650 LİRAYLA HARİKA BİR HAYAT YAŞIYORMUŞSUN, BUNA DEVAM ET"

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.