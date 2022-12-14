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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ardından İBB binasına giden Meral Akşener, İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Kamusaati
Kamusaati
14 Aralık 2022 Çarşamba 21:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

Makheme kararının verilmesi beklenirken halkı Saraçhane'deki İBB binası önüne çağıran İmamoğlu'na destek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi.

"Kul kurar, kader gülermiş"

Soluğu İBB binasında alan Akşener ve İmamoğlu tam bir araya geldikleri sırada mahkeme kararını açıkladı.

Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi devam ederken Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

İBB Başkanı ve Akşener'in konuşurken çekilen fotoğrafları, "Kul kurar, kader gülermiş…" notuyla paylaşıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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