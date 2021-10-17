Memurların beklediği 3600 ek göstergeye dair tüm detaylar

Memurların sabırsızlıkla beklediği ek göstergenin çıkması artık kesinleşti. EK GÖSTERGE NEDİR? Polislere 3600 ek gösterge var mı? Milyonlarca memur sorunun çözülmesi için gün sayarken, sürecin içinde olanlar ise tüm detayları öğrenmek istiyor.

3600 ek gösterge konusu 6. dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden bu yana gündemden düşmedi...

Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin bir an önce çözüme ulaşmasını beklerken, hükümet bu konuda atılan adımları hızlandırmaya başladı.

Ek gösterge konusu ilk olarak 2018 yılında konuşulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem önemli ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan ek göstergenin ilk etapta kimleri kapsayacağını söyleyerek; öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini işaret etmişti.

Geçen bu zamanın ardından Cumhurbaşkanı, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda da 3600 ek göstergeye sık sık değindi.

EK GÖSTERGE NEDİR

Ek gösterge için memurları ilgilendiren bir hesaplama metodu diyebiliriz.

Memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansıyacak olan ek gösterge unvan, sınıf farkı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYENİN YÜKSEK OLMASINI SAĞLAYACAK

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

UNVANLAR ARASINDAKİ FARKLILIK GİDERİLECEK

Unvanlar arasında ek gösterge değişiklik gösterdiği için zaman zaman problemlere yol açabiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ek gösterge konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz."

Erdoğan'ın o dönem yaptığı bu açıklamanın ardından memurlar dört gözle bu süreci takip etmeye başladı.

SÜLEYMAN SOYLU DA EK GÖSTERGEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Süleyman Soylu, 3600 ek göstergenin arkasında olduklarını ve söz verdiklerini belirtti.

Soylu'nun bu mesajı özellikle polislere yönelikti. 3600 ek gösterge konusunda kararlı olduklarını ifade eden Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." dedi.

VEDAT BİLGİN KONU HAKKINDA NE DEDİ

Ek gösterge konusunda gündem bir hayli sıcakken yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ek gösterge konusunu çözeceklerine dair bir açıklama yaptı.

Bilgin açıklamasında; "3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz." dedi.

SON SÖZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Tüm bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendikaların genel başkanlarından oluşan bir heyet ile Beştepe'de görüştü.

Erdoğan bu görüşmede son sözü söyledi ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlatılmasını, 2022 yılı içerisinde de tamamlanmasını istedi.

UZMANLAR EK GÖSTERGE HAKKINDA NE DİYOR

Ele aldığım konunun hakkını vermek için 15 uzman ismin kapısını çaldım. Uzmanlar ek göstergenin zam oranına dair net konuşmamakla birlikte, maaşlara nasıl yansıyacağı konusunda da hemfikir değil.

Ancak ek göstergenin derece, kıdem ve hizmet alanına göre ele alınacağı belirtiliyor. Ama genel bir bilgi vermek için yaklaşık beklentiyi aktarmak istedim.

Genel olarak uzmanlarla görüşmelerden edindiğimiz bilgilerden ortaya şu sonuçlar çıkıyor;

Görevde 20 yıl kalan memur ile 10 yıl kalanın ek göstergesi aynı olmayacak.

Çünkü memurların eğitim ve işe başlama durumuna göre bile ek gösterge oranları değişebiliyor.

Öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler 3000'den 3600 ek göstergeye geçecek.

Bu da maaşlarında 80 lira ile 100 lira arasında bir artış, emekli maaşlarında ise yaklaşık 850 liralık bir artış, emekli ikramiyelerinde de her yıla 850 lira gibi daha yüksek bir artış olarak yansıyacak.

Hem maaş hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyeleri artacak.

Bu 850 liralık artış yine memurun çalışma zamanına göre hesaplanacak.

Bir memur 20-25 yıl çalıştıysa daha fazla ikramiye alacak.

25 yıllık bir devlet memurunun ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarsa da bu durumda emekli maaşı 950 liraya yakın artmış olacak.

POLİSLER BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR

İstanbul'da görev yapan 15 yıllık bir polis memuru ek gösterge hakkında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge tabii ki çok faydalı olacaktır. Özellikle biz polisler için çok faydalı. İnşallah hayata geçer ve hepimizi yararlanabiliriz. Teşkilatın tamamiyle, bütün arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bizim şu anda ek göstergemiz 3.000 ve onun 3600'e yükseltilmesi bizim için yararlı olacak.

Emeklilik bekleyen ağabeylerimiz, bunu uzun zamandır dört gözle bekliyor. Gündeme geldiğinden beri teşkilatta bu ek gösterge konusuna dair hesaplamalar yapıyoruz.

Normal güncel maaşlarımıza çok bir etki etmeyecek. Sadece 50-100 lira arasında bir etki yapacak. Ama emekli olunca, emekli maaşında 800 lira ile 1.000 lira bandında bir fark olacak.

"İKRAMİYELERDE DAHA ETKİLİ BİR ARTIŞ OLACAK"

3000 ek gösterge 3600 yükseltildiğinde 3000 bin değil 3 bin 800 – 3 bin 900 lira gibi bir emekli maaşı bağlanacak. Ayrıca, ikramiyelerde de değişiklik olacak. İkramiyeler çalıştığın yıla göre hesaplanıyor.

Ben emekli olduysam eğer 140 bin lira emekli ikramiyem varsa ona yaklaşık 25 bin ile 40 bin lira bandında bir fark oluyor.

Yani 140 alacakken 165 bin lira veya 175 bin lira gibi önemli bir fark almış oluyorum. Bu nedenle yasallaşmasını dört gözle bekliyoruz. Sözler verildi ve biz teşkilat olarak bu sözlerin tutulacağına inanıyoruz.

"İLK OLARAK POLİSLER İÇİN MÜJDE VERİLDİ"

"Diğer meslek grupları ile karşılaştırıldığı zaman din görevlileri, öğretmenler ve sağlık çalışanları için söylendi. Bu polisler için daha önce söylenmişti. Sadece polisler için 3600 ek gösterge gündemdeydi.

Sonradan diğer meslek grupları dahil edildi. Ek gösterge demek aslında mesleklerde çalışma saatiyle ilgili bir şey. Yani mesai ile ilgili.”

ÖĞRETMENLER BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR

Artvin'de görev yapan 13 yıllık bir öğretmen ise şu ifadeleri kullandı;

"Ek gösterge içeriğinin net olarak belli olması gerekiyor. Şu anda memurlar paketin içeriğinden haberdar değil. Hangi gruba hangi memur kesimine nasıl yansıyacak ya da sadece emeklilikten sonra mı yansıyacak, normal çalışma sürecinde de olacak mı bunlarla alakalı detayların netleşmesini istiyoruz. Bize 3600 ek göstergenin sözü 2018 yılında verildi.

O tarihten beri yasallaşmasını bekliyoruz. Farklı kurumların yöneticilerine veya farklı mercilere, kaynaklara sorduğumuz zaman aldığımız cevaplar birbirinden çok farklı oluyor.

Ek gösterge konusunda kesin olan bilgi ise emekliliklerimize yansıyacak olmasıdır. Şu anda aylık olarak 750 - 1.000 lira bandında bir rakam ortalıkta dolaşıyor. Emekli ikramiyelerine yüzde 10 yüzde 20'lik bir yansıma olabileceği söyleniyor.

140 bin lira olan ikramiyenin 160 bin liraya çıkma ihtimalinden bahsediliyor. Ama tabii bunlar hep yorum. Bunu bir muhasebeci farklı, bir okul ya da milli eğitim görevlisi farklı yorumluyor."

3600 EK GÖSTERGE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR YANSIYACAK

Uzmanlara göre memur maaşlarına 80-100 lira olarak yansıyacak.

Memurlar kendi maaşlarında 50-100 lira arasında artış bekliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA:

Sendika üyesi, evli ve 2 çocuklu kamu görevlisi

Hizmetli 15/1 4.983 liradan 5.083 liraya

Öğretmen 9/1 5.822 liradan 5.922 liraya

Öğretmen 1/4 6.415 liradan 6.541 liraya

Şef 4/1 6.051 liradan 6.151 liraya

Mühendis 8/1 7.902 liradan 8.002 liraya

Sendika üyesi, bekar kamu görevlisi

Hizmetli 15/1 4.983 liradan 5.083 liraya

Öğretmen 9/1 5.872 liradan 5.972 liraya

Şef 8/1 5.508 liradan 5.608 liraya

Hemşire 6.334 liradan 6.434 liraya 3600

EK GÖSTERGE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR YANSIYACAK

Uzmanlara göre memur maaşlarına ortalama 850 lira yansıyacak.

Memurlar 3600 ek göstergenin kendi maaşlarına ortalama 900 lira olarak yansımasını bekliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

*Birinci dereceden 4. Kademe, 30 yıl çalışmış bir polis memuru şimdi emekli olsa 5 bin lira maaş alacakken 3600 ek gösterge ile 5.850 lira maaş alacak.

*25 yıllık hizmeti olan memurun maaşına 950 lira artış yapılacak.

*30 yıllık memurun maaşı da 1.020 lira artacak.

Mevcut emekli maaşının artışı:

Müsteşar (1/1) 11.806 liradan 11.906 liraya

Genel müdür (1/1) 10.435 liradan 10.535 liraya

Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 liradan 9.998 liraya

Kaymakam 1. Sınıf 6.840 liradan 6.940 liraya

Mühendis (1/4) 4.913 liradan 4.913 liraya

Öğretmen (1/4) 4.029 liradan 4.029 liraya

İmam hatip (Lisans 1/4) 4.029 liradan 4.129 liraya

Polis memuru (Lisans - 1/4) 4.029 liradan 4.129 liraya

Avukat (1/4) 4.029 liradan 4.129 liraya

Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 liradan 4.104 liraya

Memur (Lisans 1/4) 3.918 liradan 4.018 liraya

Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 liradan 4.016 liraya

En düşük memur emekli aylığı 3.276 liradan 3.376 liraya

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ İKRAMİYELERİNE NE KADAR YANSIYACAK

Memurlar 3600 ek göstergenin kendi ikramiyelerine 25-40 bin lira artış olarak yansıyacağını düşünüyor.

ÖRNEK HESAPLAMA:

*Emekli olduğunda 140 bin lira alacak bir polis memurunun ikramiyesi 165-175 bin liraya çıkacak.

*Birinci dereceden 4. Kademe 29,5 yıl görev yapmış bir polis memuru 185 bin lira ekmekli ikramiyesi alacakken 215 bin lira alacak.

*25 yıllık memurun emekli ikramiyesi 125 bin liradan 157 bin liraya çıkacak.