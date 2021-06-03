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Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluştu

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon yüzde 6,38 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 5 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 3,38 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluşmuş durumda

Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluştu
03 Haziran 2021 Perşembe 10:57

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon yüzde 6,38 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 5 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 3,38 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluşmuş durumda

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında yüzde 1,68, Mayıs ayında da yüzde 0,89 olarak açıklandı. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6,38 oldu. İlk 5 ayda memurlar için yüzde 3,38 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Haziran ayı ile beraber açıklanan enflasyon toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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