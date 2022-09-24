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Memur ve emekliye yüzde 18.8 zam göründü

2022 enflasyon beklentilerine göre ocak zam oranı SSK, Bağ-Kur emeklisi için yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için yüzde 18.83 olacak.

Memur ve emekliye yüzde 18.8 zam göründü
Kamusaati
Kamusaati
24 Eylül 2022 Cumartesi 13:23

Memur ve emekliye yüzde 18.8 zam göründü

Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçları yeni maaş zamlarına yönelik de ipucunu verdi. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67.73 olarak göze çarptı. Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı. Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

10.824 TL'YE ÇIKACAK

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18.83 olarak gerçekleşecek. Buna göre, 9.109 TL olan memur maaşı 10.824 TL'ye, 6.077 TL olan memur emeklisi maaşı 7.221 TL'ye çıkacak. Tahminlere göre 7.476 lira olan emekli öğretmen maaşı zamdan sonra 8.8884 liraya yükselecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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