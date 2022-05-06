Memur ve emeklinin enflasyon farkı yüzde 25'e dayandı!

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur toplu sözleşme zammı bu yılın ilk altı ayı için yüzde 7,5 olarak kalınca memur ve memur emeklileri yılın ilk ayında enflasyon farkına kavuşmuştu.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI HESABI BİTİMİYOR

Düşük toplu sözleşme zamları memurları her ay enflasyon farkı hesabı yapmaya itti. Nisan ayı enflasyonu da yüzde 7,25 olarak gelmesi ile birlikte memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 15'ten yüzde 24,21'e ulaştı.

DÜŞÜK ZAM ORANLARI MEMURU YAKTI

Maaş kayıpları her ay hızla artan memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkını aylık olarak istiyorlar. Yıllık enflasyonun yüzde 70'lere dayandığı bir ortamda memurların ve emeklilerin yıllık yüzde 15'lere varan zamları enflasyon rakamlarının neredeyse çeyreği bile etmiyor. İşte detaylar...

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 arttı. İstanbul enflasyonu Nisan ayı için yeni bir rekorla gelmiş ve aylık artış yüzde 11,36 olmuştu. Yıllık enflasyon ise yüzde 80'e dayandı. Kritik veri öncesi ekonomistler ise yüzde 5'ten aşağı bir enflasyon beklemiyorlardı.

TÜFE YÜZDE 7,25 ARTTI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

ÜFE YÜZDE 7,67 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %121,82, aylık %7,67 arttı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde mart ayı itibariyle 24,21'e ulaştı. Bu rakama mayıs ve haziran enflasyonun eklenmesi ile kesin rakam bulunacak.

*Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

2022 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (TÜİK)