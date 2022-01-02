Memur ve emekli tarihi zam alabilecek mi?

Memurların tek gündemi: Ek zam

1996 yılında rahmetli Necmettin Erbakan'ın memurlara yaptığı yüzde 50'lik zam için o dönem konuşulanlarda 'Memurlar gönül rahatlığıyla kasap ve manav alışverişine çıkabilme imkanına kavuşmuştur' benzeri açıklamalar yapılmıştı. Fatih Erbakan ise geçtiğimiz günlerde memur maaşlarındaki kayba dikkat çekmiş ve en az % 70'lik zammın yapılması gerektiğini ifade etmişti.

SON ANDA BİR ADIM BEKLENİYOR

Milli Görüş lideri rahmeti Erbakan'ın zammı ise aradan geçen 25 yıllık süreçte hep dillere destan zam olarak anıldı. Bugün ise memurlar son anda bir adım atılmaz ise tam ters yönüyle tarihe geçecek zam oranları ile karşılacaklar.

Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan kamu çalışanları toplu sözleşmesi ile memurlara 2022 yılı için 5+7, 2023 yılı için 8+6'lık zam oranlara imza atan Memur Sen toplu sözleşmeyi 'büyük kazanım' olarak nitelemiş ve memurlara yüzde 30'a yakın artış sağlandığını ifade etmişti.

% 19 ENFLASYON VARKEN YÜZDE 8,68'E İMZA ATILDI

Açıklamanın yapıldığı ve toplu sözleşmenin imzalandığı dönemde yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 19'lar seviyesinde olmasına rağmen 5+7'lik zammında gerçekte yıl ortalaması alındığında yüzde 8,68 olduğu anlaşılmıştı. Memura zam hesabında sürpriz fark! başlıklı haberimizde bunu teknik detayları ile açıklamıştık.

Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süreç sonrası ise Kasım ayı itibariyle TÜİK enflasyonu yüzde 21,31 oldu. Aralık ayı enflasyonu ise çok yüksek bekleniyor. Yüzde 19'dan 21'e çıkan enflasyon sonrası Memur Sen'in ek zam ısrarı için enflasyonda sadece resmi olarak 2 puanlık artış oldu. 'Büyük kazanım' ve memura % 30'a yakın artış oranları ise ne olduğu kamu çalışanları tarafından neredeyse hiç algılanmadı.

TARİHTE YERİNİ ALACAK RAKAMLAR : % 50,4'E KARŞI YÜZDE 8,64

Memur maaşları toplu sözleşmede en düşük zam oranı ile rekor kırmış oldu. Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50 artarken memura yıllık yüzde 8,64'lük zam ise başka hiç bir söze ihtiyaç bırakmayan rakamlar olarak tarihte yerini alacak.

MEMUR SEN EK ZAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Aralık ayındaki kur atakları ise her üründe fiyatları aşırı derecede artırdı. Hal böyle olunca memurların yüzde 8,64'lük zammına imza atan Memur Sen harekete geçti ve ek zam protokolü talep ediyor. Ayrıca gelir vergisi diliminden 300 TL değil sadece 38 TL çıkmış olaması ise memurlara ikinci şoku yaşatmıştı.

Tüm bu gelişmeler üzerine dün Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ek zam gündemi için yine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ayrıca Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda gündem ek zam oldu. İşte detaylar...

Ali Yalçın'ın paylaşımında;

"Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantımızın Tek Gündemi Ek Zam!

Asgari ücret konusunda atılan ve memnuniyet üreten adımın devamını bekliyor memurlar,emekliler.

Memurun alım gücünü yükseltmek için ekmek kadar,su kadar hayati olan Ek Zam konusunda sahayı,beklentileri istişare ettik."

MEMURLARDA GÜNDEM 'EK ZAM'

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı. Toplantıda gündem yine EK ZAM oldu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada “Biz ek zam konusunda ısrarcıyız ve ısrarımızı sürdüreceğiz. Kamu görevlileri ek zam bekliyor, biz bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız” dedi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu, bağlı sendikaların genel başkanları ile genel başkan yardımcıları katıldı. Toplantının gündeminde kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti ve ek zam protokolü vardı.

ON 3 AYA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vergi muafiyeti konusunda yıllardır sürdürdükleri çabanın karşılık bulmasının önemli olduğunu belirtti, ancak son üç ayda ekonomide yaşanan dalgalanmayı hatırlattı, kamu çalışanları için vergi muafiyetinin yeterli olmadığını kaydetti. Yalçın, “Biz ek zam konusunda ısrarcıyız ve ısrarımızı sürdüreceğiz. Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğü 38 lira ilave iyileşme ile onarılamaz. Kamu görevlileri ek zam bekliyor, biz bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI'NA NET İFADELERLE ANLATTIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vergi muafiyetinin kamu görevlilerine getirisini net ifadelerle anlattığını belirten Yalçın, evli ve iki çocuklu bir memura 38 lira kazanç sağlayan düzenlemenin yeterli olmadığını ifade etti. Yalçın, konuşmasını kamu çalışanlarının beklentisinin ek zam olduğunu yineleyerek bitirdi.