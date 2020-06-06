Memur ve emekli maaşına enflasyon farkı geliyor! İşte Yeni Zamlı Maaşlar

memur ve emekliler kaç lira enflasyon zammı alacak? 2 6 ayda memur ve emekliye kaç lira zam yapılacak? Memur ve emekli maaşına enflasyon farkı oluştu

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK Mayıs'ta aylık artış oranını 1,36 olarak açıkladı. Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı oluşmuş oldu. İşte detaylar....

TÜFE MAYIS'TA 1,36 ARTTI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

YÜZDE 4'Ü AŞAN KISIM İÇİN FARK ÜCRETİ ALACAKLAR

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. İlk 6 ayda çıkacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

KESİN RAKAM HAZİRAN'DA

Mayıs ayı enflasyon rakamı ile memur ve memur emeklileri için Temmuz ayında yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten şu anda 0,56'lik enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflayon rakamı da (+) pozitif gelirse milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon farkı alacaklar.

TÜİK 2020 YILI ENFLASYON RAKAMLARI

AYLAR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) % Ocak +1,35 + 1,84 Şubat +0,35 +0,48 Mart +0,57 +0,87 Nisan +0,85 +1,28 Mayıs +1,36 +1,54 TOPLAM (3 aylık) +4,48 (Kümülatif 4,56) +6,01

*Not: Maaş artışları bir önceki yılın enflasyon rakamlarının kümülatif olarak hesaplanması şeklinde oluşuyor. Kesin rakam ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile gerçekleşiyor