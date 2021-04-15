Memur olarak atanan bir işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışırken Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazananlar işten ayrılırken tazminatlarını alabilirler mi?

Özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlardan birçoğu işçi statüsünde çalışmaktayken KPSS aldıkları sonuçlara göre memurluk için aranan şartları sağlamaları durumunda memur olarak atanmaktadırlar.

Bu durumda çalışanlar için en önemli olarak özellikle özel sektör çalışanlarında kıdem tazminatı haklarını alabilirler mi, sorusu gündeme gelmektedir.

Bu konuda kıdem tazminatı esaslarını belirleyen 1475 sayılı Mülga İş Kanunu'nun tek yürürlük maddesi olan 14. maddesini yukarıdaki yazılı şekli ile incelediğimizde bu konuya ait bir ibareye rastlanmamaktadır.

Bir işçinin kendi isteği KPSS kazanarak işçilikten memurluğa geçmesi ya da memurluk sınavını kazandığını belirterek işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alması mümkün olamamaktadır.

Kısaca söylersek, 1475/14.maddesinde sınav kazanarak işçilikten memurluğa geçenlere şayet 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş iseler kıdem tazminatı ödenir şeklinde hüküm olmadığından kıdem tazminatı verme yönünden işveren zorlanamaz.

Uygulamada dava konusu da olsa Yargıtay da bu yönde kararlar vermektedir. Yargıtay'ın bir emsal kararında; ''Uyuşmazlık, işçilikten memuriyete kendi isteği ile geçen işçinin işçilikte ve memuriyette geçen tüm süreye ilişkin kıdem tazminatının istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işçilikten memuriyete kendi iradesi ile geçen işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.