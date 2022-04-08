Memur maaşları üç ayda 1.044 TL eridi!

Memur maaşları 1044 TL eridi! Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci hükümete seslenerek aylık zam istedi.

Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci enflasyon rakamları sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kahveci üç aylık toplam enflasyonun yüzde 22,8 oluşuna değinerek memurların altı ay için yüzde 7,5'lik zammının eridiğine değindi.

'MEMUR MAAŞLARI 1044 TL ERİDİ'

Kahveci memur maaşlarının resmi olarak 1044 TL eridiğini ifade ederek aylık enflasyon farkı verilmesini istedi. Kahveci "kamu çalışanlarına tatminkâr ve gerekçi bir uygulamaya geçmemiz gerekmektedir." dedi.

İşte Kahveci'nin açıklamaları;

1-Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mart ayında mal ve hizmet fiyatlarına ortalama %5,46 zam geldi. Üç aylık enflasyon toplamda %22,8 oldu.

2-Yıl başında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için %7,5 zam yapılmıştı. Üç ayda memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın tam 3 katı enflasyon oluştu.

3-Daha üçüncü ayda, 6 ay için yapılan maaş zammını 3 kat aşan ve yıllık verilmesi öngörülen zam oranını da 2’ye katlayan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Memur ve emeklilerimizin bu şartlarda aylık geçimini sağlaması mümkün değildir.

4-Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında hızla erimektedir. Ocak-Mart arasında maaşlar resmi olarak %15,3 yani, 1044 TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır.

5-Ramazan ayında bulunduğumuz şu günlerde ailenin harcaması da normalin üzerinde artmaktadır. Gerek maaşlardaki erime gerekse 2022 yılının geri kalanında beklenen enflasyon dikkate alınarak kamu çalışanlarına tatminkâr ve gerekçi bir uygulamaya geçmemiz gerekmektedir.

6-Bu nedenle ortaya çıkan erimeyi zamanında telafi etmek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözü hayata geçirilmelidir.