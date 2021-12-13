Memur maaşını geçti: 'Asgari ücret'i 7.000 TL yaptılar!

Memur maaşını geçti: O kurum asgari ücreti 7.000 TL yaptı!

Memur maaşını geçti: O kurum asgari ücreti 7.000 TL yaptı! Garanti BBVA asgari ücreti brüt 7 bin liraya yükseltti

BRÜT 7.000 TL, NET 5.000 TL YAPTI

Türk-iş ile hükümet arasında asgari ücret pazarlığı sürerken, Garanti BBVA, asgari ücret ile çalışan güvenlik görevlisi ve benzeri kadrolardaki tüm personeline yüzde 47 zam yaptı. Daha önce 4 bin 700 brüt maaş alan bu kadrolar, ocak ayından itibaren bürüt 7 bin lira maaş alacaklar. Bu yaklaşık 5 bin liraya denk geliyor.

---*Not: En düşük memur maaşı 4.800 TL ve Garanti'nin yaptığı artışla en düşük ücret en düşük memur maaşını geçmiş oluyor.

TÜM PERSONELE YÜZDE 25 ZAM YAPMIŞTI

Garanti BBVA, cuma günü de nisan ayında yapacağı zammı ocak ayına çekmiş ve tüm personele yüzde 25 genel bir zam yapmıştı.

ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYORLAR

Garanti BBVA asgari ücreti beklemeden taban maaşı 7 bin bürüte çekerken, diğer bankaların komisyondan çıkacak kararı bekledikleri öne sürüldü. Denizbank’ın asgari ücreti dikkate almadan geçinme endeksi ile çalışanlarına zam yapacağı açıklanmıştı. TEB ve QNB Finansbank yeni zam kararı için bu ücreti bekliyor.