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Mehmetçik 32 teröristi etkisiz hale getirdi! Görüntüler film sahnesini aratmıyor

Mehmetçik 32 teröristi etkisiz hale getirdi! Görüntüler film sahnesini aratmıyor

Mehmetçik 32 teröristi etkisiz hale getirdi! Görüntüler film sahnesini aratmıyor
Admin
Admin
03 Mayıs 2024 Cuma 14:19

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyon görüntülerini "Cesur, Azimli ve Muktedir" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edildiğini belirterek "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

PERASYONDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeyi "Cesur, Azimli ve Muktedir!" başlığıyla paylaşırken operasyona ait görüntülerle birlikte şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

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