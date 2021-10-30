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Mehmet Topal'ın pozisyonu tartışmalara neden oldu

Süper Lig'de Hatayspor'un Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta Mehmet Topal'ın attığı gol VAR'dan dönünce tartışmalara neden oldu.

Mehmet Topal'ın pozisyonu tartışmalara neden oldu
30 Ekim 2021 Cumartesi 20:38

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.

Hatayspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçın 73. dakikasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. Mehmet Topal'ın topukla attığı gol VAR incelemesi sonucu, iptal edildi.

Maçın ardından yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. Futbolcular ve yorumcular pozisyon hakkında görüşlerini belirtti.

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #1

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"YA CÜNEYT NE OFSAYTI?"

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar pozisyonla ilgili, “Ya Cüneyt ne ofsaytı? Deli misin sen? Temas yok! Kalecinin görüş açısını kapatmıyor! Kaleye en az 7-8 metre uzakta! Neden nasıl ofsayt?” ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #2

"BENCE TOPAL'IN GOLÜ OFSAYT"

Rıdvan Dilmen ise pozisyonla ilgili, “Ömer hoca yenilikçi bir teknik adam. Kadrosunu yenilemiş olmasına rağmen başarılı. Çok disiplinli bir takımı var. Bence Mehmet Topal'ın golü ofsayt.” İfadelerini kullandı.

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #3

"BUNLAR HEP BEŞİKTAŞ'I BULUYOR"

Feyyaz Uçar, "Bunlar hep Beşiktaş'ı buluyor; uzatmanın uzatması oynanıyor, enteresan bir sezon yaşıyoruz. Sayın hocam yani sen bizim FIFA kokartlı hakemimizsin... Yakını mı göremiyorsun ne çağırıyorsun yan hakemi?" dedi.

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #4

"5 BÜYÜK LİGDE OFSAYT VERİLMEZ"

Erbatur Ergenekon: "5 büyük ligde Mehmet Topal'ın golüne ofsayt verilmez. Bence Mehmet Topal'ın golü ofsayt değil."

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #5

"NE KADAR KONUŞSAK BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"

Mehmet Topal: "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek."

FIFA'NIN YENİ KURALI

FIFA'nın yeni kuralında ise, "Bir oyuncu rakip oyuncunun topla oynama yeteneğini etkileyecek bir eylemde bulunursa bu ofsayt olarak cezalandırılır." ifadeleri yer alıyor.

Mehmet Topal ın pozisyonu tartışmalara neden oldu #6


Kaynak: Kamu Saati Özel
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