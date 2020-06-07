Mehmet Özhaseki Tarım ve orman bakanı mı oluyor?Yeni ekonomi bakanı kim olacak 2020

Mehmet Özhaseki tarım ve orman bakanı mı oldu, Mehmet Özhaseki hangi bakanlığa atandı,yeni bakanların tam listesi 2020

Kulislerde ve sosyal medya da gezen bir habere göre, Sn.Mehmet Özhaseki'nin tarım ve orman bakanı olacağı iddia ediliyor.Tarım ve Orman bakanlığını şuanda Sn.Pakdemirli icra ediyor.Ancak ilgili bakanlığa Mehmet Özhaseki atanacağı iddiası herkesin kafasını karıştırdı.

MEHMET ÖZHASEKİ TARIM BAKANI MI OLUYOR

Kayseri'deki büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Kayseri'nin değil tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Özhaseki,hatırlarsanız bu başarısına istinaden Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştu.Özhaseki aynı zamanda Çevre ve şehircilik bakanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Bu toplantının ardından bugün sosyal medyada hükümet kabinesinde değişiklik yapıldığına dair haberler ve hatta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolaşmaya başladı.

İŞTE O LİSTE:

Yukarıdaki listede Mehmet Özhaseki'nin TARIM VE ORMAN bakanlığına atanacağı gözüküyor.Ancak listenin doğruluğu konusunda kesinlikle net bir bilgi yok.

Kayserili hemşehrimiz olan Sn.Özhaseki,bulunduğu tüm görevlerde başarılı oldu.Malümünuz ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında son dönemde sorunlar oluştu.Bir Kayserili hemşehrisi olarak Mehmet Özhaseki'nin tarım bakanı olmasını çok isteriz.Çünkü gerçekten bu konularda işin ehli ve iyi bir yönetici.Bu haberi yapmamızın amacı da ülkenin Mehmet Özhaseki gibi bir bakana ne kadar ihtiyacı olduğuna dikkat çekmek.

yeni bakanların tam listesi 2020

Değerli okuyucularımız,şuanda kesinlikle resmi olarak açıklanmış bir yeni liste yok.Lütfen yukarıdaki liste kafanızı karıştırmasın.Ancak Yeniçağ gazetesi bunu açıkca yazdı.Ayrıca kulisler de bakanların değişeceği sık sık konuşuluyor.Koronavirüs sebebi ile bu değişim ertelendi.Yani 2020 yılı bitmeden ciddi bir kabine değişikliği olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

İşte ünlü Yeniçağ gazetesinin açıklaması:

Yeni Çağ Gazetesi Köşe Yazarı ve aynı zaman da Yeni Çağ TV Program sunucusu Orhan Uğurlu, gazetede ki köşesin de, coronavirüsle birlikte getirilen yasakların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte önümüzde ki günler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut kabine de ciddi değişiklikler yapacağını yazdı. Uğurluoğlu, muhtemel kabine değişikliğinde AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Mehmet Özhaseki’nin adının Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak geçtiğini yazdı

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