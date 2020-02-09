Mehmet Özhaseki kaza geçirdi,Özhaseki'nin durumu nasıl

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralandı.

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MEHMET ÖZHASEKİ'NİN BURNU KIRILDI"

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti. Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesi'nden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz" dedi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralandı.

OTOMOBİL İLE 3 İSMİN BULUNDUĞU MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

MEHMET ÖZHASEKİ'YA MÜDAHALEDE BULUNULDU

Ayrıntılar gelecek..

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