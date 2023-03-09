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Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesine gelen CHP belediye ekiplerinin yarısı kameraman

Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine gelen CHP'li belediyelere bağlı ekiplerde 100 kişi varsa yarısının kameraman olduğunu, bölgeye algı oluşturmak üzere geldiklerini söyledi.

Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesine gelen CHP belediye ekiplerinin yarısı kameraman
Kamusaati
Kamusaati
09 Mart 2023 Perşembe 18:48

Türkiye, 6 Şubat'taki büyük deprem felaketinin izlerini silmek için var gücüyle çalışıyor.

Devlet-millet el ele vererek hem yaralar sarılıyor hem de şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bu süreçte AK Parti belediyeleri de önemli bir sorumluluk alıyor.

Bölgede görevli AK Partili belediye başkanları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki koordinasyon toplantısı yaptı.

Özhaseki toplantıda yaptığı konuşmada, bölgeye gelen CHP belediyelerinin algı çabalarına dikkat çekti.

Gelişmeleri deprem bölgesinde takip eden Adem Metan'ın paylaştığı görüntülerde Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"İşe aldıklarının yarısını gönderseydiler"

"Onların koca koca belediyeleri... Son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı. Onların yarısını buraya getirseler ya. İnsanlar çalışsınlar buralarda. Geçenlerde Adıyaman'dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız orada görevli.

"100 kişilik CHP ekibi geliyor yarısı kameraman"

Falan belediye geldi, 80-100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın, Allah ıslah etsin bunları. İşleri hala algı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek.

Çalışıyormuş gibi yapmak. Bol bol bu bölgeye gelip, resimleri sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yapıp bırakıp gitmek... Çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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