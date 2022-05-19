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Mehmet Öz, Pensilvanya'daki seçimde rakibine fark attı

ABD Senatosuna Cumhuriyetçi Partiden aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'daki yarışı az farkla önde götürüyor.

Mehmet Öz, Pensilvanya'daki seçimde rakibine fark attı
Kamusaati
Kamusaati
19 Mayıs 2022 Perşembe 14:32

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı oldu.

Pensilvanya'da dün yapılan seçimde, bölgelerden gelen bildirimlere göre oyların yüzde 95'i sayıldı.

Mehmet Öz, rakibine fark attı

Türk kökenli aday Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick'ten yaklaşık 2 bin oy farkla önde olduğu belirtildi.

Son rakamlara göre Öz'ün 411 binin üzerine çıkan oyuna karşılık, McCormick 409 bin, 3. sıradaki kadın aday Kathy Barnette ise 325 binden fazla oy toplayabildi.

Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Pensilvanya basınının yanı sıra ABD ulusal basınının da yakından takip ettiği seçimi Öz'ün birinci olarak tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eyalet yasalarına göre ilk iki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda sandıkların tekrar sayılması gerekiyor.

AA'nın haberine göre Öz, sandıktan birinci çıkması durumunda ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimde Pensilvanya'nın Cumhuriyetçi senatör adayı olarak Demokrat rakibi John Fetterman ile yarışacak.

Kasımda Kongre ara seçimi yapılacak

Kasım 2022 ara seçiminde ABD'liler, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 7 Mayıs'ta, Öz’ün adaylığına destek için Pensilvanya'da düzenlenen mitinge katılmıştı.

Seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını söylemişti

Öte yandan Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanmıştı.

McCormick'in baskısı üzerine Öz, yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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