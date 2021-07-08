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Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı

“Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından bu kez abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı.

Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı
08 Temmuz 2021 Perşembe 21:06

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı. Aydın'ın iadesi için KOM Daire Başkanlığından özel bir ekibin kısa sürede Uruguay'a gideceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı. Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay'a gideceği belirtildi.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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