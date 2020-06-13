Meclisin oylama sistemi bozuldu,Vatandaşın cebinden eski parayla 39 TRİLYON çıkacak!

Meclis'te ses çıkarmak için sıralara zarar veren CHP'li ve HDP'li vekiller yüzünden 39 milyon liralık yenileme işlemi yapılacak.

Halkın sorunlarına çare bulsunlar diye vekil olarak tayin edilen saygıdeğer Milletvekillerimiz,konuşarak anlaşmak veya uzlaşma yolu bulmak yöntemlerinin dışında,hiç de uygun görülmeyen protestoları sayesinde vatandaşın cebine öyle bir el attı ki.

MECLİS DE ALINAN KARARLARI PROTESTO EDECEĞİZ DİYE VURDULAR KIRDILAR, 39 MİLYON TL'Yİ YİNE BİZE FATURA ETTİLER!

Uzun zamandan sonra toplanan mecliste,vurulup kırıldı..Mecliste alınan kararları protesto edeceğiz diye işi abartan Chp ve Hdp Milletvekilleri özeliikle 3 vekilin milletvekilliği düşürüldüğü gün iyice çoşmuş olmalılar ki,meclisin oylama sistemini bile bozmuşlar..

Zarar eski parayla 39 TRİLYON!

PROTESTOLARDA MECLİSİN OYLAMA SİSTEMİNE ZARAR VEREN VEKİLLER,MECLİSİ 40 MİLYONA YAKIN ZARAR ETTİRDİLER

Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis Genel Kurulu, CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.

Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.

39 MİLYON LİRA HARCANACAK

Bunun üzerine harekete geçildi ve Meclis'in selktronik ses ve oylama sisteminin yenilenmesine karar verildi.

Yenileme projesi için 39 milyon liralık ödenek ayrıldı

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