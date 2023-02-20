Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmeleri ayın kaçında başlayacak? EYT'de son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor

Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmeleri ayın kaçında başlayacak? EYT'de son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor

Elitaş depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.