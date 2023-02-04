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Meclis lokantasından gelen son adisyon tartışma yarattı: Ben de 5 liraya içi boş poğaça yiyorum

Bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan videoda fiyatların oldukça ucuz olması dikkat çekti. Lokantada pirinç pilavı, mevsim salata, karışık meyve tabağının 5 liradan satıldığını gören vatandaşlar, "Meclis lokantası kapatılsın" ve "Ben de 5 liraya içi boş poğaça yiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Meclis lokantasından gelen son adisyon tartışma yarattı: Ben de 5 liraya içi boş poğaça yiyorum
Kamusaati
Kamusaati
04 Şubat 2023 Cumartesi 00:02

ünya genelinde yaşanan ekonomik krizle gıdadan giyime, enerjiden teknolojiye birçok ürünün fiyatı arttı. Dolar kurundaki yükselişinde etkili olmasıyla Türkiye'de fiyatlar alıp başını gitti. Birçok kişi etiketlerin yüksek olmasından dert yanarken, Meclis lokantasından gelen adisyon yeniden tartışma konusu oldu.

Bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, fiyatların oldukça ucuz olması dikkat çekti.

Öğle yemeği için gelen hesapta pirinç pilavının 5, mevsim salatanın 5, çökertmenin 28, pilavlı kuzu kavurmanın 30, şekerparenin 10, karışık meyve tabağının 5 lira olması dikkat çekti.

Akşam yemeği için gelen hesapta ise karışık turşunun 5, ızgara tavuklu salatanın 13, terbiyeli köftenin 25, tavuk şişin 27, supanglenin 10 lira olduğu görüldü.

Meclis lokantasının dışarıdaki fiyatlara göre oldukça ucuz olması vatandaşların tepkisini çekti. Aradaki uçuruma isyan eden sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımlardan bazıları şöyle:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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