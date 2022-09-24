MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu 2022 | BAŞVURU EKRANI

MEB Ücretsiz Laptop Tablet Başvurusu nerden nasıl yapılır?, Devlet Tablet Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?, 500 Bin Tablet Kimlere Verilecek? şartları neler?, BAYKAR ücretsiz tablet nasıl alınır?, BAYKAR Bedava Tablet Yardımı Nasıl Alınır? DETAYLAR HABERİMİZDE..

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MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu 2022

Devlet Tablet Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvuruları Nasıl Yapılacak? 500 Bin Tablet Kimlere Verilecek?

MEB Ücretsiz 500 Bin Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedava Bilgisayar Kampanyası

BAYKAR Bedava Tablet Yardımı Nasıl Alınır?

Bilgisayar Kampanyasına Nasıl Destek Verilir?

Dizüstü Bilgisayarlar 3 Bin TL

Esenler Belediyesi “Tabletsiz Çocuk Kalmasın”

Milli Savunma Bakanlığı Tablet Dağıtacak!

Tuzla Belediyesi “Askıda Tablet” Kampanyası

Kadıköy Uzaktan Eğitim Bilgisayar Desteği!

MEB Ücretsiz Laptop Tablet Başvurusu 2022

Korona virüs salgın sebebiyle ülke genelinde uzaktan eğitim sistemi devam etmektedir. “Haydi Şimdi” bilgisayar kampanyasından sonra birçok kurumlar ve belirli belediyelerde ücretsiz tablet ve laptop dağıtımlarına başladı. Başlatılan bedava tablet ve bilgisayar kampanyalarıyla uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin tablet ve laptop ihtiyaçlarının karşılanması için başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının bünyesi altında toplanacak olan bu bilgisayar, laptop ve tabletler maddi durumu iyi olmayan tüm öğrencilere ulaştırılacaktır.

MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu 2022

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı hakkında yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan seyreltilmiş uygulamalar nedeniyle hibrit eğitim modelinde öğrencilere destek olmak amacıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet dağıtımına önümüzdeki haftalarda başlayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlardaki veriler üzerinden önceliklendirme yapılmıştır.

Cihazların dağıtım süreci, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince koordine edilecektir. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacaktır. Ayriyeten belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı şekilde hareket edilecektir.

Devlet Tablet Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Devletin 500 bin adet tablet yardımından faydalanmak isteyen kişiler tarafından ücretsiz tablet başvuruları nasıl yapılacak merakla açıklanması bekleniyor. Öncelikle belirtmeliyiz ki 500 bin tablet dağıtım süreci haftaya başlayacaktır. Başvurular hakkında yeni bir açıklama yapıldığında sitemiz üzerinden sizlere detaylı bilgi vereceğiz.

500 Bin Tablet Kimlere Verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği ücretsiz laptop müjdesinin ardından kimlere tablet verileceği konusunda vatandaşlar araştırmalarına başladı. Devletin tablet yardımından MEB’e başvuru yapacak olan ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına yapılacağı tahmin edilmekte ve ailelerin gelir durumu, hanedeki çocuk sayısı ve özel eğitime devam etmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulup ihtiyaç sahibi aileler tespit edilecek. Böylece bu ailelerin çocuklarına adil bir şekilde tablet dağıtım yapılacağı belirtilirken, dağıtım hakkında detaylı bilgiler henüz vatandaşlarla paylaşılmamıştır.

MEB Ücretsiz 500 Bin Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Acun Ilıcalı’nın tablet, laptop ve bilgisayar kampanyasının ardından Selçuk Bayraktar’dan da yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre gençlerin geleceği için hediye tablet ve laptop dağıtılacağını belirtti. Yapılan bu bağışlar ile birlikte toplamda 81 bin toplandı. Bu toplanan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

BAYKAR Bedava Tablet Yardımı Nasıl Alınır?

Bayraktar’ın açıklamasında, başlatılan kampanya kapsamında 81 bin bilgisayar ve tabletin toplandığı, bu bilgisayar ve tabletlerin ihtiyacı olanlara dağıtılacağı belirtildi. Ücretsiz BAYKAR tablet nasıl alınır? Bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? veliler tarafından merakla araştırılıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada eşitliğe değinirken şu sözleri bildirdi.

“Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz.” dedi.

Kampanyanın kapsamında hediye olarak dağıtılacak olan tablet ve laptoplar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Fakat başvurular hakkında ne zaman ve nasıl dağıtılacağı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Bedava tablet başvurusu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde siz değerli okuyucularıma buradan bilgi vereceğiz.

Esenler Belediyesi “Tabletsiz Çocuk Kalmasın”

Örnek bir proje olarak Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlatmıştır. Toplamda 10 bin öğrenciye yapılacak olan yardımlardan yararlanmak için Esenler Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvuru şartları ise aşağıda listelenmiştir;

MEB’in EBA platformuna giremediği tespit edilen öğrenciler arasında olmak, Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış olmak, Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uygun olmak, Esenlerde ikamet ediyor olmak, 8. ve 12. sınıflar arasında olmak, (dağıtım öncelik süresi) İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencisi olmak,

Hane içinde birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere yalnızca 1 adet tablet desteği sağlanacaktır. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler Esenler Belediyesi kurumsal internet sitesinden ya da 444 00 73 çağrı merkezi üzerinden kayıt işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Tablet Dağıtacak!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, “Öğrencilerimize destek için biz de varız!” MSB Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı MKEK kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 olmak üzere toplamda 3 bin adet tablet ile öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Tuzla Belediyesi “Askıda Tablet” Kampanyası

Uzaktan eğitimden yoksun kalan ve eğitime erişimi olmayan çocuklar için tablet bırakmak isteyen bağışçılar, resmi internet sitesine bilgilerini, askıya bırakmak istedikleri tablet sayısı ve türünü belirterek kampanyayı destekleyebilirler.

Belediye yetkilileri bağışçılarla iletişime geçerek tabletleri alıp Tuzla’da yaşayan ve ihtiyacı olan öğrencilere “Askıda Tablet” kampanyası kapsamında teslim edecektir. Formların eksiksiz ve hatasız bir şekilde Belediye yetkililerine teslim edilmesi ve gönderilmesi yeterli olacaktır. Öğrencilerin adresleri tespit edilecek ve kapılarına bırakılacaktır.

Kadıköy Uzaktan Eğitim Bilgisayar Desteği!

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ve ihtiyacı olan Kadıköy’deki öğrencilere “Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” kampanyası ile destek verilmeye başlandı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan kullanılmış ya da yeni bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç duyduğunu düşündüğü öğrencilere ulaştırılıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 230 kişi bilgisayar talep etmiştir. Bu talebi desteklemek isteyenler kayıt olmak için Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ni 444 55 22′den arayabilir veya Halka İlişkiler Saha Birimini arayarak kampanyaya katılabilir ve iletişime geçebilirler.